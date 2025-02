Diomaye - Sonko sans solution face à l'inflation : Vers un ramadan très difficile pour de nombreuses familles Les décisions prises par le régime de Diomaye - Sonko contre la cherté de la vie, n’ont pas impacté sur les difficultés des ménages, qui font face à de nouvelles hausses des prix, ce qui atteste que le ramadan 2025 va être très difficile pour les pères et mères de famille. Dans l’objectif de réduire le coût de la vie et soulager les ménages, le gouvernement avait pris la décision de baisser les prix de certaines denrées de première nécessité. En fait, des décisions avaient été prises pour diminuer le coût de la vie. Mais quelques temps après, c’est à une augmentation des prix qu’on assiste. "Tribune"

La baisse annoncée sur le prix du riz, de l’huile, du sucre, n'est pas ressentie par « gorgorlou ». Sur le terrain, on constate plutôt une hausse des prix de ces mêmes denrées, au point qu’on se pose la question de savoir à qui profite la subvention de plusieurs milliards consentis par l’Etat. On est vraiment en droit de se demander si l’Etat n’a pas jeté les milliards de la subvention par la fenêtre.



En clair, à la place d’une baisse, on vit une hausse des prix des denrées. Les pères et mères de familles sont confrontés à des hausses effrénées des prix des denrées Au moment où le pays compte ses premiers barils de pétrole et de gaz, la vie devient de plus en plus difficile.



La baisse des prix des denrées décidée par l’autorité, peine à être effective. Sans compter la pénurie organisée du sucre notée depuis quelques jours. On ne sait pas si elle est organisée ou pas, mais ces temps-ci, le sucre commence à se faire rare. Des populations souffrent dans un pays qui a du pétrole, du gaz, de l'or, du fer, du phosphate, etc.



Si le Président Diomaye et son gouvernement ont une marge de manœuvre réduite sur les denrées de première nécessité, c’est à cause de la mise en application de la vérité des prix demandée par le Fmi.



En atteste la hausse imposée des prix de l'électricité, qui s’est traduite par une hausse du prix du transport qui impacte directement sur les prix des denrées et accroît la charge des pères de famille déjà éprouvés par la conjoncture économique.



