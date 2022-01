Diouf Sarr le bon choix pour Dakar : La réponse du maire Alioune Ndoye qui prévient Barth’ Barthélemy Dias a remporté la mairie de Dakar devant le candidat de BBY, Abdoulaye Diouf Sarr. Est-ce que le ministre de la Santé était-il le bon choix de Macky Sall ? Le maire de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye répond et avertit Barth .

Barthélemy Dias a remporté, haut la main, les élections Locales à Dakar. Abdoulaye Diouf Sarr était-il le bon choix ? Ou était-il impossible pour BBY de survivre au tsunami de Yewwi Askan Wi qui a tout ravagé sur son passage ?



“Le besoin de changement dans la capitale est de plus en plus pressant. Même s’il y a eu des résultats assez surprenants. Il fallait que chacun se batte dans sa zone pour que la coalition BBY gagne. C’est ce que disait mon défunt secrétaire général, feu Ousmane Tanor Dieng,



‘’battez-vous, il faut que chacun gagne chez soi pour que l’on gagne partout’. Si on avait gagné chacun chez soi, la victoire serait acquise. Mais il faut respecter le choix des populations qui sont souveraines, c’est le charme de la démocratie”, a fait valoir Alioune, hier sur les ondes de la rfm.



Perte et reconquérir Dakar.



“Non je n’y crois pas, nous nous mettons au travail. Et puis, ne pas remettre tout à l’actif de l’opposition. Qui a gagné Kaolack ? Ce n’est pas un opposant, c’est un homme d’affaires. On fera le travail nécessaire pour les Législatives pour reconquérir Dakar. Il faudra un travail d’explication, un travail de proximité, un travail qui demande beaucoup d’humilité, notamment la transparence dans tout ce que l’on fait, faire la reddition des comptes de façon permanente”, a-t-il indiqué.



Marché Sandaga : Alioune Ndoye prévient Barth’



Pour le compte de la coalition Yewwi Askan Wi, Barthélemy Dias va-t-il passer à l’acte, reprenant la gestion du marché Sandaga des mains d’Alioune Ndoye de la coalition BBY, comme annoncé avant les élections Locales ?



Face à ce dilemme, le maire de Dakar-Plateau sort toutes griffes dehors et dit attendre de pied ferme le nouveau Golden Boy de Dakar.



“On verra bien, je ne fais rien dans l’illégalité, j’attends de voir quelle astuce Barthélemy Dias pourrait utiliser pour reprendre le Sandaga. S’il veut travailler pour Dakar, je ne le lui conseille pas, c’est mon frère, on se connait bien”, a-t-il fait savoir.



Rappelant que les communes de plein exercice sont d’égale dignité, Alioune Ndoye soulignera que Barthélemy Dias n’a aucune prérogative sur les communes. “C’est la loi, qu’il le sache une fois pour toutes, la mairie ne doit pas être un instrument de promotion personnelle. Malheureusement, la ville de Dakar considère souvent la commune de Dakar-Plateau comme une rivale, c’est une erreur capitale”

