Diouloulou : Deux lieutenants de Salif Sadio arrêtés par l’armée

Rédigé par leral.net le Samedi 22 Juin 2019 à 18:59 | | 0 commentaire(s)|

Sidy Coly et Oumar Goudiaby, deux lieutenants de Salif Sadio ont été arrêtés ce samedi par l’armée et remis à la brigade de gendarmerie Diouloulou.



Les deux hommes, selon le site « bignonainfo.net » qui donne l’information, préparaient le terrain pour la fameuse rencontre qui devait se tenir ce samedi à Diouloulou.



Le chef de l’aile dure du MFDC avait, en effet, convoqué une nouvelle rencontre après celle de Thionk Essyle « pour informer les populations de la Casamance » sur les négociations en cours à Rome (Italie) entre le gouvernement du Sénégal et son mouvement.



Cette rencontre faut-t-il le rappeler, a été interdite par les autorités. Hier, vendredi, l’armée a envoyé des renforts dans la zone pour empêcher tout rassemblement de la rébellion.



Après l’arrestation de leurs collègues et l’interdiction de leur rencontre par les autorités, les lieutenants de Salif Sadio ont tenu une rencontre à kataba 2, village distant de près de 3 km de Diouloulou, selon la source. On ignore ce qui a été dit lors de cette réunion.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos