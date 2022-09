Diourbel : 28 maisons de Keur Baye Laye et 11 de Keur Cheikh dans les eaux Le quartier Darou Salam Keur Baye Laye est dans les eaux. Il y a plus de 28 maisons qui sont envahies par les eaux. Là, on patauge pour vaquer à ses occupations. Les enfants se baignent dans ces eaux stagnantes. Le système d'évacuation des eaux pluviales ne fonctionne pas.

Diégane Gueye, un notable, responsable politique, explique que partout il y a de l'eau. «Le curage des canalisations très mal fait nous a porté préjudice. L'eau s'infiltre et va jusqu'au fin fond des murs. Ce qui constitue un danger. Conséquence, les eaux qui devraient être acheminées vers le déversoir stagnent et occupent les maisons».



Et il poursuit : «l'Etat fait beaucoup de chose, mais nous n'avons pas vu les autorités politiques. Le Plan Orsec a été déclenché ; mais nous n'avons pas senti ce plan. Parfois, des fossés septiques ont été endommagées dans certaines maisons et les eaux verdâtres envahissent les cours des maisons».



Ce que confirme Awa Cheikh Dieng, selon qui leur fosse septique est impraticable. Ces dégâts des inondations ne se limitent pas au quartier Darou Salam Keur Baye Laye. A Keur Cheikh, il y a 11 maisons qui sont touchées par les inondations

Sud Quotidien



