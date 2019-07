Diourbel: 75 millions FCfa volés au domicile d’un célèbre chef religieux, un talibé suspecté Serigne M.D., un célèbre chef religieux qui habite le sous-quartier Keur Serigne Mbaye Sarr, dans la commune de Diourbel, a été victime d'un vol rocambolesque chez lui, selon seneweb.

D'après certaines indiscrétions, le marabout, qui a l'habitude de garder chez lui d'importantes sommes d'argent, s'est fait voler ce dimanche plus de soixante-quinze millions de Fcfa. Sauf que, curieusement, il a tout tenté pour faire en sorte que l'affaire ne s'ébruite pas.



Même au niveau du commissariat urbain de Diourbel où il a fait sa déclaration de vol, et non déposé une plainte, il n'a pas voulu dire la somme exacte qui lui a été dérobée. Mais, certaines sources rapportent que les soupçons se portent déjà sur quelques-uns de ses "talibés" (disciples), qui auraient fait main basse sur son argent.



Il faut souligner que ce n'est pas la première fois que ce chef religieux est victime de vol de millions chez lui. Car, quasiment à la même époque l'année dernière, un des pensionnaires de son "Daara" (école coranique) lui avait volé des dizaines de millions, avant d'être arrêté sur la Petite côte en train de se la couler douce.



Sauf que là aussi, Serigne M. D. avait refusé, on ne sait toujours pour quelle raison, de porter plainte. Finalement, l'affaire avait été classée sans suite et le voleur libéré.

