Diourbel / Acceptant le verdict des urnes, Dame Diop félicite Malick Fall de Wallu Sénégal

La coalition Benno Bokk Yakaar qui a organisé ce lundi, à Diourbel, un point de presse pour d’abord remercier tous les militants, hommes, jeunes, femmes, les sympathisants, tous ceux qui s’étaient engagés pour apporter le meilleur d’eux-mêmes et battre campagne pendant ces joutes électorales, a offert l'opportunité à son candidat Dame Diop, de féliciter le maire sortant, Malick Fall, pour sa victoire au scrutin du dimanche 23 janvier.



Pour Dame Diop, tous les alliés, dans la coalition, ont fait une bonne campagne électorale, en portant leur programme aux populations de Diourbel, partout, jusqu’aux zones les plus reculées, pour montrer leur ambition dans la construction de cette ville. Mais Dieu, a-t-il reconnu, par Sa Volonté, en a décidé autrement. Et, en tant que démocrates, ils respectent ce résultat qui est la résultante et l’expression d’une volonté populaire issue du scrutin. Sans oublier d’afficher leur volonté de continuer à travailler, comme ils l’ont toujours fait, pour la construction de cette ville qui leur appartient tous.



Dans la même lancée, soutient-on dans "La Tribune", le maire sortant, Malick Fall de la coalition Wallu Sénégal et reconduit par les populations par le verdict des urnes du 23 janvier 2022, à l’occasion d’un point de presse qu’il a organisé pour remercier tous les militants, hommes, jeunes et femmes, dans la coalition qui se sont battus pour cette victoire, a fait savoir qu’il fera tout pour continuer à mériter encore la confiance qui lui a été renouvelée par les Diourbellois, avant d’inviter tous les autres candidats, en tant que fils du terroir, à mettre la main à la pâte pour la construction de cette ville qui leur est chère à tous.