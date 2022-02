Diourbel / Crd sur le Magal de Kazu Rajab : Le comité d’organisation se dit rassuré Le Magal de Kazu Rajab, qui commémore la naissance de Serigne Falilou Mbacké, le 2e Khalife général des Mourides, sera célébré le 28 février prochain. Dans le cadres des préparatifs de l’événement religieux, un Comité régional de développement (CRD), présidé par le gouverneur de la région de Diourbel, Gorgui Mbaye, a permis de passer en revue toutes les questions relatives à la santé et à l’accès à l’eau. Le gouverneur ainsi que le comité d’organisation, sont rassurés de degré d’engagement des acteurs impliqués.

Au plan de la santé, des mesures sanitaires ont été prises, avec la mise en place de 150 points de prestation pour assurer une bonne couverture médicale du Magal de Kazu Rajab, qui commémore la naissance de Serigne Falilou Mbacké, le deuxième (2e ) Khalife général des Mourides, qui sera célébré le 28 février prochain à Touba. C’est le plus grand rassemblement religieux de la communauté mouride à Touba, après le grand Magal.



Le gouverneur de la région de Diourbel, Gorgui Mbaye, déclaré que toutes les mesures seront prises pour une bonne couverture de l’événement religieux. Le niveau de préparatif est rassurant, au regard des promesses des différentes parties.



Au plan sécuritaire, la Police et la Gendarmerie vont prendre toutes les mesures idoines pour permettre aux fidèles de passer un bon Magal. Tous les acteurs sont engagés pour permettre une réussite du Kazu Rajab. S’agissant de la distribution d’eau, en plus du dispositif sur place, « nous allons mettre à la disposition du comité d’organisation, 15 citernes et 15 bâches d’eau », a-t-il promis.



Toutefois, le maire de la commune de Touba Mosquée, Abdou Lahat Kâ, a demandé le renouvellement du matériel d’exhaure mais aussi, le recrutement d’un personnel qualifié pour relever le fonctionnement des forages. Serigne Cheikh Amadou Badawi Mbacké, au nom de la famille de Serigne Fallou Mbacké, a rassuré du niveau d’engagement des chefs de service impliqués dans le Magal de Kazu Rajab.



« Il s’agit d’un événement de toute la Ummah islamique, il s’agit du jour où le Tout-Puissant a recommandé au Prophète (Paix et Salut sur Lui), les 5 prières de l’Islam. C’est la commémoration de l’humanité qui correspond à la naissance de Serigne Falilou Mbacké. Cela… rappelle le processus qui aboutit à la réduction des 50 prières, jusqu’aux 5 prières par jour. » Ainsi, le thème de la conférence des petits-fils, cette année, porte sur «La prière et Serigne Fallou Mbacké».



Ce dernier avait construit une mosquée et était imam de la Grande mosquée de Touba. Il donnait une importance capitale au jeûne et aux préceptes de l’Islam, notamment le pèlerinage aux lieux saints de l’Islam. Il s’est rendu, en 1928, à la Mecque, en compagnie de Serigne Cheikh Anta borom Gawane et de Serigne Mbacké Bousso, pour accomplir la volonté de Cheikh Ahmadou Bamba.



Donner la zakat était d’une importance capitale pour le 2e Khalife général des Mourides. Le Khalife de Serigne Fallou Mbacké invite les fidèles aux récitals du Coran à l’endroit du Prophète Mohamed (Paix et Salut sur Lui) et des disparus.













