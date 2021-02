Diourbel : Des malfrats dévalisent deux écoles, près d’un million FCfa chipé Le lycée d’enseignement général de Ndayane et l’institut Notre Dame des Victoires de Diourbel ont été victimes de cambriolage durant le week-end, selon des responsables des deux établissements.

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Février 2021 à 14:02 | | 0 commentaire(s)|

’’ Ce matin, à 7 heures, le censeur a constaté que son bureau a été visité de même que le bureau de l’intendant, où le coffre était défoncé et une somme de 590 400 FCfa a été emportée ’’, a indiqué Seyba Dembélé, proviseur du lycée de Ndayane



Les cambrioleurs cherchaient manifestement de l’argent parce que le matériel n’a pas été touché, a t-il souligné.



L’institut privé Notre Dame des Victoires de Diourbel a été aussi victime de vol, selon son directeur, Joseph Sobel Ngom, indiquant qu’une somme de plus de 300 mille FCfa a été emportée.



Les deux établissements ont porté plainte et une enquête a été ouverte par la police.















APS



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos