Diourbel: Deux hommes interpellés avec 30 cornets de "Yamba"

le Mardi 1 Septembre 2020

Les éléments de l’Ocrtis de Diourbel ne desserrent pas l’étau contre les trafiquants de drogue. Après avoir procédé à la saisie de onze kilogrammes de chanvre indien, les hommes du commissaire Fall ont mis la main, avant-hier, sur trente cornets de l’herbe qui tue. D'apprés L'As, l’opération a eu lieu au quartier Santhie-ya de Mbacké et a débouché sur l’arrestation de deux ressortissants guinéens. Il s’agit d’un nommé Amadou Ba et de son compatriote Bocar Camara.



Ils ont été arrêtés à la suite d’une information fournie par des sources anonymes. Les deux trafiquants présumés ont été déférés au parquet hier lundi et placés sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction de Diourbel. Ils ont été inculpés pour détention et trafic de drogue.

