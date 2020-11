Diourbel/Divagation des porcs: le Préfet met fin à la cacophonie Un comité départemental de développement axé sur la divagation des animaux, notamment des porcs, s’est tenu hier à la préfecture de Diourbel. Des décisions importantes ont été prises

Le préfet du département de Diourbel a présidé ce vendredi, un comité départemental de développement axé sur la divagation des animaux, notamment des porcs.



A l’issue de la rencontre, l’autorité administrative a pris la décision de répertorier tous les éleveurs de porcs dans les communes de Diourbel et de Ngohé, et d’effectuer une tournée de sensibilisation auprès de ces éleveurs.



D’ailleurs, le 18 décembre est la journée de lancement de l’opération de mise en fourrière des animaux dans les communes de Ngohé et de Diourbel. Cette opération va se poursuivre jusqu’en fin décembre. Il sera aussi procédé à l’identification de sites pour l’implantation de porcheries communautaires.





Présent à la rencontre,Benoit Sène,membre de l’Association des éleveurs de porcs de la commune de Ngohé,a confié:“cette réunion vient à son heure. Les éleveurs de porcs ne sont pas considérés et leurs animaux aussi. Nous sollicitons des services vétérinaires qu’ils nous aident dans la prise en charge médicale des animaux.



S’agissant de la divagation des porcs, nous allons, dès ce dimanche, lors de la messe, demander au curé de sensibiliser les 63 propriétaires de porcs membres de l’association des éleveurs de porcs. Nous allons ensuite,le lundi,tenir une réunion afin qu’ensemble, nous puissions prendre des décisions pour garder nos porcs,au risque qu’ils

soient tués ou mis en fourrière.”

Pour ce qui concerne la divagation des animaux, le décret n°2007-1049 du 7 septembre 2007 modifiant le décret n°86-275 du 10 mars 1986 portant réglementation

de la mise en fourrière des animaux errants,en son article 2,alinéa 1er de l’article 4

du même décret,est abrogé et remplacé parles dispositions suivantes:“Il est procédé

à la vente aux enchères publiques,à la diligence d’un agent de l’Etat nommé par décision du préfet,sur proposition de l’organe exécutif de la collectivité locale.”

