Diourbel : La retraite aux flambeaux, moment de communion entre FDS et populations, magnifie le Gouverneur La retraite aux flambeaux, organisée à la veille de la célébration de la fête de l’Indépendance, constitue un moment de communion entre les forces de défense et de sécurité (FDS) et les populations, a déclaré le gouverneur de Diourbel, Ibrahima Fall. "APS"

Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Avril 2025 à 11:55 | | 0 commentaire(s)|

‘’ La retraite aux flambeaux symbolise une communion entre les FDS, les populations, les mouvements de jeunesse et les associations ”, a-t-il affirmé hier, jeudi soir, lors du lancement de la manifestation devant la Gouvernance.



Selon lui, cette cérémonie constitue un temps fort de la célébration de l’indépendance, qui reste un moment de rassemblement national.



Évoquant la célébration du 65e anniversaire de l’indépendance sous le thème “Vers la souveraineté technologique et industrielle des Forces armées”, l’autorité administrative a souligné la nécessité de l’engagement citoyen pour atteindre la souveraineté dans tous les domaines.



La retraite aux flambeaux est une marche nocturne au cours de laquelle, les participants, munis de lampions, parcourent les rues de la ville. A Diourbel, les FDS, accompagnées des mouvements associatifs, ont animé le cortège par des chants patriotiques et des pas de danse.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook