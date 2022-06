Diourbel / Las d’attendre encore l’ouverture du marché Ndoumbé Diop : Les commerçants exigent l’achèvement sans délai des travaux Ce mercredi passé, à Diourbel, les commerçants du marché Ndoumbé Diop, en brassards rouge, ont battu pacifiquement le macadam, pour demander l’achèvement des travaux et l’ouverture immédiate du marché parce qu’ils n’en peuvent plus et sont las d’attendre.

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Juin 2022 à 11:48 | | 0 commentaire(s)|

Les commerçants du marché Ndoumbé Diop de Diourbel, en brassards rouge,s qui ont pacifiquement battu le macadam, ce mercredi pour demander l’achèvement des travaux de construction et l’ouverture sans délais du marché, ont rappelé que le marché Ndoumbé Diop de Diourbel a été ravagé par les flammes le 14 juillet 2017, avec une perte énorme en termes d’économie et en vies humaines.



Et depuis lors, disent-ils, ils vivent des situations telles que manque de cantines et de places. Ce qui a causé l’occupation de la rue Serigne Cheikh Mbacké. Ces derniers disent aussi rencontrer, aujourd’hui, des difficultés pour rembourser leurs dettes auprès des banques et structures financières de la place .Et c’est dans cet esprit qu’ils demandent l’achèvement des travaux de construction du marché, dont les bouches d’incendie et les travaux d’assainissement pour l’évacuation des eaux de ruissellement et des eaux usées sont les seuls travaux qui restent à faire.



Le préfet du département de Diourbel , Ibrahima Fall, qui recevait le mémorandum des marcheurs du marché Ndoumbé Diop, pour sa part , après avoir salué la discipline républicaine dans laquelle la marche qui a été bien encadrée par les forces de l’ordre s’est tenue, a expliqué que dans le cadre du programme de modernisation des marchés, les marchés de Kaolack, de Pikine , de Sandaga comme celui de Diourbel, qui ont subi des dommages par des incendies, ont été programmés pour être reconstruits suivant les normes de sécurité.



Et ce qui a été fait pour le moment au marché de Diourbel, a-t-il fait noter, n’a été fait nulle part, ailleurs. Le préfet a fait savoir aussi que le marché était presque achevé, mais sur demande de certains commerçants, il fallait augmenter des cantines. Pour lui, c’est surtout ce qui a fait accuser du retard sur la livraison du marché.



Sans compter la construction de deux bouches d’incendie dont les travaux ont été récemment entamés par Sen ’eau. Et grâce à l’entrepreneur, El hadji Guèye qui a en charge la construction du marché et qui a pris les devants sur ses propres ressources pour finir les travaux, a rassuré le préfet, les commerçants du marché Ndoumbé Diop de Diourbel n’auront plus à attendre longtemps pour se faire livrer un marché moderne, flambant neuf, conçu suivant les normes de sécurité, qui profitera à tout le monde.















Tribune



