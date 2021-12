Diourbel / Non investi sur les listes aux Locales: Le Dg Saër Diop s’engage à mouiller le maillot pour Benno

Saër Diop a fait face à la presse, dimanche, pour aborder les frustrations dont ses responsables et ses militants sont victimes, mais aussi son engagement à accompagner le président de la République, pour la victoire de Benno.



Cependant, il a tenu à constater pour le déplorer que « mes responsables, militants et sympathisants n’ont pas été pris en compte et cela malgré les listes et les fiches de déclaration de candidature individuelle déposées auprès de chaque mandataire avec décharges ». Il rajoute une couche: « j’ai été mis à l’écart lors de la confection des listes élaborées aussi bien pour la commune que pour le département », malgré « nos propositions d’investiture de titulaires et de suppléants reparties dans la majoritaire et dans la proportionnelle à des positions proposées aussi bien pour la commune que pour le département ».



Pour lui, « tous ces manquements relèvent de l’humiliation et de coups bas devenus de plus en plus réguliers et insupportables. Et la dernière goutte de l’ingratitude qui a fait déborder le vase, est l’exclusion de mes responsables de la liste départementale. Le seul qui y figure, se trouve en 17e position de la liste proportionnelle suppléante ».



Il n’empêche que Saër Diop a fait savoir, qu’« analysant la situation politique nationale et locale et considérant la rencontre que j’ai eue avec le ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Insertion et de l’Apprentissage Dame Diop et d’une haute autorité mandatée par le président de la République, par ailleurs président de notre mouvance, j’ai décidé de soutenir le président de la République. J’ai décidé de soutenir Diourbel parce qu’il faut le reconnaître, le président de la République a fait beaucoup de réalisations à Diourbel ».



Et de poursuivre : « Mon engagement politique dépasse des élections locales. Avec tout ce que le président de la République a fait pour Diourbel, nous avons le devoir de le soutenir. C’est sur cette lancée que j’appelle tous mes militants, mes responsables et mes sympathisants, à reconsidérer leur position malgré les déceptions et les humiliations ».



Pour rappel, les responsables et militants de Saër Diop se sont réunis, le 19 novembre 2021, et avaient informé qu’ils ne voteraient pas pour la liste Benno Bokk Yakaar.













Sud Quotidien