Diourbel : Un enfant de 4 ans repêché d’une fosse septique

Jeudi 6 Août 2020

Hier mercredi, l’émotion était grande chez les habitants du quartier Keur Cheikh Ibra Fall de Diourbel. En effet, le corps d’un garçon de quatre ans y a été découvert dans la fosse septique de la demeure familiale. Alors qu’il était recherché partout par ses proches depuis le 28 juillet dernier, S.M.M, un garçon âgé seulement de quatre ans, était mort.



Ses parents qui ont mené d’intenses recherches depuis une semaine ignoraient qu’il était juste sous leurs yeux. En effet, l’enfant était dans la fosse septique située dans la cour de la maison familiale. Après les fortes pluies qui se sont abattues dans la commune de Diourbel, la fosse du domicile des Mbaye a débordé et a commencé à dégager une odeur nauséabonde.



Ce qui a indisposé les voisins qui se sont mis à se plaindre. Face à cette situation, la famille a décidé hier de vider la fosse. Mais dès que les ouvriers ont enlevé le couvert, ils ont fait une découverte horrible. Le petit garçon flottait au-dessus. Aussitôt, la famille est avertie par les ouvriers.



Dans la foulée, la police et les sapeurs-pompiers sont alertés. Arrivés sur les lieux une demi-heure plus tard, les soldats du feu ont extrait le corps qui était en état de putréfaction très avancé et l’ont transporté à la morgue de l’hôpital régional Heinrich Lübke.



Et même si la thèse de l’accident semble la plus plausible, cela n’a pas empêché les hommes du commandant Ousmane Diop, du commissariat central de police de Diourbel, d’ouvrir une enquête visant à déterminer les causes exactes de la mort atroce du pauvre S.M.M. Pour l’instant, le corps n’a pas encore été rendu à la famille complètement consternée pour l’inhumation.

L’As



