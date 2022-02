Diourbel/ Un incendie ravage le village de Nébé: Des maisons, des animaux et des vivres réduits en cendres

Un incendie d'une rare violence s'est déclaré au village de Nébé, situé dans le département de Diourbel. Le feu a complètement ravagé 5 maisons, des vivres, des semences conservées pour le prochain hivernage, des animaux, dont un cheval, un âne et des moutons.



Ainsi, ces sinistrés du village de Nébé qui devront passer cette nuit à la belle étoile, tendent la main aux autorités et aux bonnes volontés pour de l'aide.



Les sources de l’incendie ne sont pas encore connues. Mais, ils craignent qu’elles soient venues d'une cuisine. Le nouveau maire de la commune de Tocky Gare qui sera installé demain vendredi était sur les lieux du sinistre pour apporter son soutien aux victimes. Compatissant, il a plaidé la cause de ces sinistrés qui n'ont plus de toit ni de vivres.







