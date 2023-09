Diourbel sous les eaux :Le maire pour un plan directeur d’assainissement Les fortes pluies enregistrées à Diourbel ont causé beaucoup de dégâts. Les inondations ont chassé plus de 300 commerçants de leurs cantines. Le député-maire de Diourbel demande la mise en place d’un plan directeur d’assainissement pour lutter contre ces inondations

Les 44 ,5 mm d’eau de pluies tombées dernièrement ont causé beaucoup d’inondations dans la ville de Diourbel. Tous les axes routiers ont été coupés par les eaux. La RN 3, la RN 4 et l’axe routier du TP à Keur Goumack ont été inondés. Ce qui a constitué un réel danger pour les populations.



De l’agence de la Senelec jusqu’au service régional des eaux et forêts, les eaux ont fini d’occuper les lieux. Le système de canalisation ne fonctionnant pas, les eaux sont refoulées car les caniveaux étaient pleins d’eaux de pluie.



Conséquence, les commerçants sont au chômage. Les eaux de pluies qui avaient envahi tous les axes routiers n’ont pas épargné le marché Ndoumbé Diop. Là, les eaux ont coupé le marché en deux. On patauge pour Ngolobit comme Cheikh Anta qui ne sont pas épargnés par ces eaux.



Le député-maire de Diourbel qui avait mobilise plus de 4 électro-pompes pour dégager les eaux demande à l’Etat d’investir des milliards à Diourbel, à l’image des autres villes du pays. Selon lui, le ministre de l’assainissement avait promis de régler le problème des inondations mais jusqu’à présent, rien n’a été fait.



Pour Assane Sylla Faye, le chef de la division technique de la mairie, la situation est très compliquée. « Elle nécessité des moyens d’urgence. Plus grave, le village de Ndiayenne est menacé de disparition. Beaucoup de familles sont dans les eaux. La principale activité, c’est le commerce alors que le marché est submergé par les eaux».



Il faut un plan directeur d’assainissement. Plus de 300 cantines sont sous les eaux. Pour Khadim Fall, adjoint du délégué du marché Ndoumbe Diop, il faut de gros moyens pour dégager les eaux.

