Diplomatie : Amadou Ba annonce la poursuite de la suppression des consulats Amadou Ba, a annoncé que la suppression des consulats va se poursuivre dans le cadre de la rationalisation des ressources de l’Etat.

«Nous avons 53 représentations diplomatiques. 14 Consulats généraux dont 4 en France. Nous avons jugé nécessaire de supprimer le consulat de Bordeaux et de le remplacer par un bureau consulaire qui est moins lourd en termes de dépenses», a expliqué le ministre des Affaires étrangères dans l’émission jury du dimanche sur Iradio.

Selon Amadou Ba, "ce processus de suppression va se poursuivre en 2020. Cela va nous permettre de faire une économie budgétaire d’environ 2 milliards 500 millions de FCFA ». et de révéler concernant l'immeuble du consulat du Sénégal à Milan : « il semblerait qu’il y avait des pots-de-vin au moment de la transaction. C’est pourquoi, j’ai demandé à une mission d’enquête de vérifier ces informations. L’enquête est en cours ».



