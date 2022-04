Diplomatie António Guterres hôte de Macky du 30 avril au 02 mai prochain

Beaucoup de sujets devraient être à l’ordre du jour selon des diplomates sénégalais interrogés par le site sudquotidien.sn. Les débats devraient porter sur la pacification du Sahel en proie à une insurrection djihadiste. Sur ce point précis, il s’agirait d’une mission d’écoute que M. Guterres sollicite de Dakar.



Un autre point qui sera à l’ordre du jour et qui tient à cœur le chef de l’État Sénégalais reste la réallocation des quotas des nouveaux Droits de tirages spéciaux (DTS) à l’Afrique. Les DTS (Special Drawing Rights) sont un instrument monétaire international créé par le FMI en 1969 pour compléter les réserves officielles existantes des pays membres.



Selon certaines indiscrétions, la crise en Ukraine, ainsi que la situation économique post-covid19 pourraient aussi être évoquées entre le diplomate portugais et le président en exercice de l’Union africaine (UA). Le but, selon nos sources, est d’éviter l’effondrement des économies africaines fortement éprouvées par ces deux facteurs exogènes.



Neutralite De Dakar Face A L’invasion Russe



L’abstention du Sénégal, à l’Assemblée générale des Nations Unies, lors du vote de la Résolution pour suspendre la Russie du Comité des droits de l’homme, pourrait être aussi au menu, même si nos interlocuteurs n’évoquent pas cet aspect hautement diplomatique.



En effet, la neutralité affichée par Dakar n’avait pas manqué de surprendre certains observateurs, non sans susciter le mécontentement de certaines chancelleries, plus précisément Washington D.C, mais aussi l’Élysée. Les autorités sénégalaises, plus précisément la cheffe de la diplomatie sénégalaise, Maitre Aïssata Tall Sall avait justifié ce vote par l’attente des résultats de la commission d’enquête sur de supposées exactions ou violations des droits de l’homme en Ukraine

