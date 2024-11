Diplomatie : Diomaye, taille patron Depuis son élection, le chef de l’Etat a enchaîné des rencontres avec les puissances des grandes puissances mondiales. Après le Président chinois, Bassirou Diomaye Faye a rencontré le roi d’Arabie Saoudite et aussi le prince héritier avant d'enchaîner sur Ankara pour rencontrer le Président turc Reccep Tayyib Erdogan. Il y a quelques jours, il s’est entretenu avec le Président russe Vladimir Poutine.



Rédigé par leral.net le Lundi 25 Novembre 2024 à 16:33 | | 0 commentaire(s)|

Ambassadeur à la retraite, Seydou Nourrou Ba analyse : «C’est à l’honneur du Sénégal et du Président surtout. Les personnalités de ce niveau ne reçoivent pas comme ça, c’est préparé parce que c’est une vision de l’avenir ou une reconnaissance faite notamment à la suite des dernières élections. Je pense que la légitimité et la légalité permettent de dire que le Sénégal a une diplomatie qui va être revigorée au niveau le plus élevé. C’est à l’honneur du chef de l’Etat. Parce que la diplomatie est un domaine réservé. Et surtout du Président de la République.»



Pour lui, c’est un signe de la vitalité diplomatique sénégalaise. Il explique : «Quand les grandes puissances du Sénégal nous donnent plus de responsabilités sur le plan mondial, sur le plan politique, sur le plan diplomatique, tout Sénégalais doit participer à une visibilité de notre pays. Je crois que c’est à l’honneur du Président d’avoir été consulté, eu des discussions avec ces grandes puissances qui regardent d’abord leurs intérêts, et qui regardent aussi la notoriété du pays.»



D’après le journal Point Actu, il poursuit : «En diplomatie, ne pas prendre la parole est une prise de parole. Dès l’instant que le Président de la République a rencontré les personnalités ou pu échanger avec elles par d’autres moyens, cela veut dire que la voix du Sénégal compte. La voix du Sénégal est portée par le Président de la République.



Je pense que c’est un bon témoignage pour la diplomatie sénégalaise, mais c’est également un esprit et un espoir d’avoir le Sénégal comme un militant des causes africaines au niveau du G 20 notamment par rapport à tout ce que le Sénégal a fait.» il faut par ailleurs, le président français Emmanuel Macron prendra part à la célébration du 80e anniversaire du massacre de tirailleurs sénégalais à Dakar, le 1er décembre 2024.



Sur invitation du chef de l'État Bassirou Diomaye Faye, son homologue sera l'hôte de cette cérémonie commémorative du 1er décembre1944. Le chef de l'État sénégalais a fait l'annonce jeudi dernier au ministre des Armées françaises, dans son discours prononcé à l'occasion de la commémoration du 80e anniversaire du débarquement de Provence.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook