Direct - Conférence de Presse des ministres Amadou Bâ et Bruno Le Maire Suivez en direct le Point de Presse de MM. Amadou Bä et Bruno Le Maire, respectivement Ministres de l'Economie et des Finances du Sénégal et de la France.

Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Mars 2019 à 10:38 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos