Direct-Palais de justice de Dakar: Forte mobilisation au procès Barthélemy Dias

Les partisans du maire de Mermoz / Sacré-Cœur, Barthélemy Dias ont déjà rempli la salle 1 du tribunal de Grande instance de Dakar.



Inculpé pour outrage à agent et appel à l'insurrection suite aux propos qu'il a tenus après le verdict du jugement du maire de Dakar Khalifa Sall, Barthélémy Dias fera face au juge dans quelques minutes.



Outre ses partisans, plusieurs leaders de l'opposition ont effectué le déplacement pour lui témoigner de leur soutien. Il y a entre autres le député Cheikh Bamba Dièye, le maire de Grand-Yoff Madiop Diop, le président du mouvement Agir, Thierno Bocoum, le président du Grand parti, Malick Gackou et Idrissa Diallo. Ces derniers sont installés sur les sièges de la deuxième rangée réservée d'habitude aux journalistes et avocats.



Un important dispositif a été installé à l’intérieur comme à l’extérieur du tribunal, pour parer à d’éventuelles velléités de troubles à l’ordre public.



9 h 05 : Le président de la séance ses assesseurs et le représentant du ministère public viennent d'entrer dans la salle.



A suivre.













Kady FATY, leral.net