Direction des Affaires religieuses et de l’insertion des diplômés en arabe: Le Président nomme Djim Ousmane Dramé

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Septembre 2024 à 11:32 | | 0 commentaire(s)|

Le chef de l’Etat avait annoncé, lors de ces dernières visites dans les foyers religieux, la nomination imminente d’une personnalité qui serait son médiateur auprès des guides. Et ce mercredi, en Conseil des ministres, il a choisi Dr Djim Dramé comme Directeur des Affaires religieuses et de l’Insertion des diplômés en langue arabe.



Ce dernier est Maitre de recherches titulaire à l’Institut fondamental d’Afrique noire (Ifan). Djim Ousmane Dramé est aussi docteur en langue et civilisation arabo-islamique. Un homme d’un savoir reconnu pour ses écrits et son goût pour l’islamologie, rapporte Bes bi.

