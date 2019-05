Direction des Sénégalais de l’extérieur/Mauritanie : le véhicule offert par Macky Sall vendu à un ressortissant mauritanien L’on n’a pas fini d’épiloguer sur les fonds de campagne détournés par les responsables Apr de Paris, qui aurait d’ailleurs suscité la colère du chef de l’Etat et non moins patron de l’Apr, que "Source A", soulève un gros lièvre ce jeudi.

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Mai 2019 à 10:19 | | 0 commentaire(s)|

Il s’agit de la vente d’un véhicule, par le trésorier de la Direction des Sénégalais de l’extérieur/Mauritanie, Amadou Ndiaye, avec la complicité du député coordonnateur à un ressortissant mauritanien, depuis le 1er mars derner.



Une voiture que le chef de l’Etat avait offerte à ses partisans lors de la signature du contrat gazier avec son homologue mauritanien. A cette occasion, le patron des apéristes, avait, en effet, offert 30 000 euros pour l’achat de ce véhicule, toujours selon le journal.



Source A qui a recueilli plusieurs témoignages, souligne, toutefois, que le mis en cause reste injoignable depuis un moment. Cependant, poursuit le canard, un document portant sur l’acte de cession du véhicule existe bel et bien. Il est acquis par le sieur Djimbe Mouhametd Amar, né en 1988 à Teyarett, titulaire de la pièce d’identité 02433xxx…, selon la déclaration enregistrée au cabinet du notaire public, Me Cheikh Sidiya Ould Moussa, agréé à Nouakchott.

