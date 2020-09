Direction générale de Dakar Dem Dikk : une passation de service sous une atmosphère détendue Moussa Diop a officiellement passé le relais à Oumar Boun Khatab Sylla, le nouveau directeur général de la société publique de transport Dakar Dem Dikk (DDD). La passation de service s’est déroulée ce mardi 15 septembre 2020 sous une atmosphère détendue.

Dans son message d’adieu ou d’au revoir (c’est selon) Moussa Diop, a exprimé sa satisfaction et sa fierté des résultats obtenus durant les six ans qu’il a passé à la tête de Dakar Dem Dikk.



Il a selon lui, amélioré le transport en commun à Dakar lancé l’initiative Sénégal Dem Dikk, qui a permis d’étendre les services de la société de transport aux autres régions du Sénégal.



Oumar Boun Khatab Sylla, a salué ce travail abattu et promis de consolider et améliorer les résultats de son prédécesseur, avec de la rigueur dans sa gestion.



