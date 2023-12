Direction générale des Élections : Le mandataire d'Ousmane Sonko, encore refoulé ! iGFM - Ayib Daffé, mandataire d'Ousmane Sonko, Me Ciré Clédor Ly et un huissier de Justice, se sont rendus ce mardi à la Direction générale des élections (Dge), pour retirer les fiches de parrainage de leur mandant. Mais, les agents en faction devant les lieux, ne les ont pas laissé entrer.

Ce mardi, cinq jours après le délibéré du Tribunal d’instance hors classe de Dakar en faveur de Sonko, son mandataire (Ayib Daffé) et un de ses avocats (Me ciré Clédor Ly), accompagnés par un huissier de Justice, se sont rendus à la Direction générale des élections (Dge).



Ce, pour retirer des fiches de parrainage de leur mandant, après la décision de justice du jeudi 14 décembre dernier, ordonnant la réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales.



Mais, ils n’ont pu voir Thiendella Fall, Directeur général des élections. Les agents en faction devant la porte, ne les ont même pas laissé entrer dans les locaux. Ils sont restés plusieurs dizaines de minutes devant le grand portail, avant de quitter les lieux.



Me Ciré Clédor Ly a donné rendez-vous aux journalistes, pour un point de presse dans les prochaines heures.



