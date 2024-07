Direction générale des Impôts et des Domaines : Réception provisoire de nouveaux services et plateformes intégrées à Dakar, Thiès et Tivaouane

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Juillet 2024 à 12:32

Selon un communiqué de presse, il a aussi procédé à la réception provisoire des travaux de rénovation de services existants, à savoir le Csf de Thiès.



Ces projets s’inscrivent dans le Programme de rénovation et d’extension des services des impôts et des domaines (Presid), lancé par le Directeur général, au terme d’une réflexion inclusive, menée lors de ses tournées nationales des services, au lendemain de sa nomination, il y a un (1) an.

Le Presid, ajoute la même source, ambitionne de mettre la Dgid dans les conditions nécessaires à l’atteinte de ses objectifs prioritaires de mobilisation optimale des recettes, avec la cible d’un taux de pression fiscale d’au moins 20% à l’horizon 2025 ; sécurisation du foncier en vue notamment d’en faciliter l’accès aux populations.



En plus de la modernisation physique et fonctionnelle des services existants à l’image du Csf de Thiès qui est entièrement rénové, la Dgid a parachevé la création physique de trois (3) nouveaux Csf qui seront opérationnels avant la fin du troisième trimestre de l’année 2024.



Ce sont les Csf de Keur Massar, compétent sur l’aire géographique du département de Keur Massar ; Diamniadio, compétent sur l’aire géographique des communes de Diamniadio, de Sendou, de Yenne et de Sébikotane ; Tivaouane, compétent sur l'aire géographique du département de Tivaouane. «Ces nouveaux services, dans le ressort de leurs compétences géographiques, offrent plusieurs services tels que la délivrance de quitus fiscal, de certificat d’imposition, de certificat de non-imposition, d’attestation de domiciliation fiscale, d’extrait de plan cadastral, d’état de droits réels, de certificat d’identification cadastrale, etc », renseigne la Dgid.





Les demandes dématérialisées sont les suivantes :

- quitus fiscal ; attestation de domiciliation fiscale ; attestation d’imposition ; attestation de non-imposition ; attestation de taxe sur les produits pétroliers ; déclaration d’existence



C’est dire que la mise en place de ces nouveaux services contribue de manière significative au renforcement des moyens opérationnels de mobilisation des recettes fiscales et non fiscales, d’amélioration de la qualité du service public et d’appui aux collectivités territoriales en matière fiscale et foncière.



Dans le même élan, Abdoulaye Diagne a aussi visité les locaux devant abriter le nouveau Centre de formation et de documentation de la Dgid qui se trouvent dans site de Golf, dans la banlieue dakaroise. Le Cefod est chargé d’appuyer les services dans la conception et la mise en œuvre de la politique de formation et d’archivage en matière fiscale, domaniale et cadastrale. Il abritera l’essentiel des formations des agents de la DGID ainsi que celles faisant intervenir des auditeurs étrangers dans le cadre des partenariats techniques liant la DGID à certaines organisations régionales et internationales.



Au-delà du Cefod, le site de Golf est un hub constitué d’infrastructures professionnelles et sociales. En effet, il va polariser les Csf de Pikine et de Guédiawaye rénovés, le nouveau Cefod ainsi qu’un espace social qui sera doté d’un terrain de foot avec une pelouse synthétique, d’une grande salle de prière, d’un restaurant, d’une infirmerie et d’une salle de sport équipée.



Le Directeur général des impôts et des domaines a aussi procédé à la visite du chantier du « smart building » dans la Commune de Dakar-Plateau. Le « smart building » est un projet de bâtiment intelligent de dernière génération, constitué de dix (10) niveaux (un sous-sol, un Rdc, une mezzanine et 7 étages), qui sera principalement un pôle « Renseignements-systèmes d’information ». En effet, le « smart building » abritera notamment la Direction des systèmes d’information, la Direction du renseignement et des stratégies de contrôle fiscal et un auditorium annexe du Cefod.

Source : Dans le cadre des travaux d’extension des services des Impôts et des Domaines, le Directeur général des impôts et des domaines (Dgid), Abdoulaye Diagne, a procédé à la réception provisoire des nouveaux sites devant abriter les Centres des services fiscaux (Csf) de Diamniadio, de Keur Massar et de Tivaouane, ainsi que le Centre de formation et de documentation (Cefod), les 24 et 25 juillet 2024.Source : https://www.lejecos.com/Direction-generale-des-imp...

