Directs de Youssou Ndour et critiques: Bouba Ndour réagit (Vidéo) Bouba Ndour s’est exprimé suite aux critiques faites à Youssou Ndour depuis quelques jours sur la toile. Ce, à cause des petits concerts qu’il organise chez lui en cette période de couvre-feu au Sénégal. Au micro de Seneweb, Bouba Ndour estime que son frère travaille et aide les Sénégalais à décompresser.



“Les médias passent presque toute la journée à parler du Coronavirus. Je pense que les concerts organisés par Youssou Ndour aident beaucoup de personnes à fuir le stress quotidien causé par la pandémie. Les Sénégalais de la diaspora par exemple, en sont très heureux”, fait savoir Bouba Ndour.

