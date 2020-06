Discours à la Nation: Levée de l'état d'urgence et du couvre feu à partir de demain

Dans son discours à la Nation, le président de la République a annoncé la levée de l’état d’urgence et du couvre-feu:« J'ai décidé de lever l’état d’urgence et le couvre-feu y afférent à compter de demain, 30 juin 2020 à 23 heures ».



En levant l’état d’urgence, rappelle le Président Macky Sall, « l ’urgence sanitaire est toujours là et nous impose un devoir de vigilance, devoir de responsabilité individuelle et devoir de responsabilité collective. Le péril est toujours là, et nous devons continuer la lutte ».



Poursuivant son argumentaire, il annonce que l’horaire de bureau qui était aménagé pour l’Administration de 9 heures à 16 heures depuis l’allègement de l’état d’urgence en mai, est rétabli dans sa séquence normale, de 8 heures à 17 heures, avec la pause habituelle de 13 heures 30 à 14 heures 30.

