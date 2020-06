Discours à la nation: L'APR félicite Macky Sall Le message adressé à la Nation, ce lundi 29 juin, par le Président Macky SALL, intervient dans un contexte particulier marqué par l’urgente nécessité d’un engagement collectif pour une parfaite maîtrise de la pandémie liée au coronavirus.



L’Alliance Pour la République (APR) voudrait marquer sa totale adhésion aux mesures énoncées par Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République, avec comme conséquence immédiate la levée de l’état d’urgence et du couvre-feu à compter de ce mardi 30 juin 2020 à 23 heures.





En effet la tonalité du discours renseigne sur la volonté inébranlable du Président Macky SALL de créer les conditions d’un sursaut national face à un virus qui « continuera de circuler durant les mois à venir ».





Dès lors, l’Alliance Pour la République (APR) s’honore de la capacité de notre système sanitaire dans le cadre de la riposte contre la Covid19 et des résultats qui ont permis de circonscrire la progression de la maladie et d’éviter une calamité publique.





Ainsi l’Alliance pour la République (APR) salue la décision du Président Macky SALL de procéder à un recrutement exceptionnel de 500 médecins et de 1000 agents pour étoffer le personnel médical et renforcer les compétences sanitaires dans le cadre de l’ambitieux plan d’investissement pour un système de santé et d’action sociale résilient et pérenne.

Aujourd’hui, les défis de la vie imposent une nouvelle posture qui s’inscrit en droite ligne de l’appel du Président Macky SALL : « ne pas laisser au virus notre vie et notre économie ». A cet égard, l’Alliance pour la République (APR) en appelle à la responsabilité individuelle et collective et demande au peuple sénégalais de ne pas se relâcher. Les gestes barrières, en particulier le port systématique et correct du masque, demeurent une exigence sanitaire. Comme l’a rappelé le Président Macky SALL, il s’agit d’un « acte de civisme et un engagement patriotique vis-à-vis de la Nation ».





Enfin, l’Alliance pour la République (APR) se réjouit de la double riposte engagée par le Président Macky SALL aussi bien sur le plan sanitaire que sur le plan économique avec l’ambitieux programme de relance de notre économie pour préparer l’après-Covid19. A ce titre, l’APR engage le peuple sénégalais à « lutter pour préserver nos vies et notre santé, et reprendre toutes nos activités productives pour remettre pleinement notre économie en marche ».





Dans cette perspective, l’Alliance pour la République (APR) soutient sans réserve les nouvelles initiatives présidentielles qui visent l’adaptation de notre stratégie de développement à la nouvelle situation imposée par la Covid19. Une approche qui est en parfaite cohérence avec ses choix programmatiques : Le Plan Sénégal Emergent (PSE) et sa déclinaison politique le Programme Liggeyël Ellëg.





Dakar, le 30 juin 2020

Le Porte-parole national

Seydou GUEYE





