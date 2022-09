Discours à la nation : Macky Sall va-t-il vers un gouvernement d’union nationale ? Comme annoncé et très attendu, le président Macky Sall s'est adressé aux Sénégalais. Expliquant le contexte, il a souligné qu’à l’image des élections locales, il a voulu attendre l’issue des suffrages du HCTT et des législatives pour s’adresser à la nation.

Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Septembre 2022 à 22:21 | | 0 commentaire(s)|

A l’entame, se prononçant sur ces législatives, Macky Sall a salué le caractère d’un scrutin qui a été paisible, libre et transparent, mais dit-il, « le mérite revient aux citoyens, qui ont confirmé une tradition de démocratie majeure du Sénégal »



Il a aussi adressé ses félicitations et vœux de succès à tous les députés, relevant que le le pouvoir appartient au peuple, représentants du peuple, élus par et pour le peuple »



Mais dans une posture très sage, il a tenu à souligner que « la Nation est unie et indivisible, le vivre ensemble est une obligation, regrettant au passage des incidents intervenus dans l’enceinte de l’assemblée ».



Mais dans un esprit d’ouverture, il a surtout rappelé que « Les hommes passent , la Nation demeure d’où son devoir de rassembler et son rôle garant de l’unité nationale dans sa large diversité. Et ce message de paix doit être entendu par tous ! »



C’est en ce sens qu’il a annoncé une large concertation en vue pour la formation d’un nouveau gouvernement dès demain, samedi 17 septembre 2022.



