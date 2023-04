Discours à la nation du Chef de l’Etat : Le Président de l’Assemblée magnifie la place accordée aux jeunes et au secteur privé Amadou Mame Diop, le Président de l’Assemblée nationale du Sénégal, concernant le discours à la nation de SEM le Président Macky Sall à l’occasion de la célébration de la fête de l’indépendance, a magnifié la place accordée aux jeunes et au secteur privé, mais appelle aussi à l’union. Sa réaction.

"Je félicite chaleureusement le Président de la République SEM Macky Sall, pour son discours réitérant son engagement dans la défense de la Sécurité du pays, le renforcement de la cohésion sociale et l’unité de notre Nation, ainsi que la poursuite de la mise en œuvre efficace des programmes de développement.



Je note pour m’en réjouir, la place que le Chef de l’Etat accorde aux jeunes et au secteur privé dans la relance économique, suite aux différents chocs exogènes et dans la promotion du bien-être social des populations.



J’exhorte toutes les forces vives de notre Nation à répondre à l’appel renouvelé du président de la République et à sa main encore tendue, dans l’intérêt supérieur de notre cher pays.



