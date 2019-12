Discours à la nation du chef de l’Etat: un nouveau format proposé demain à 20h Le chef de l’Etat s’adressera à la nation, demain à 20h, lors du traditionnel discours de fin d’année. Une occasion de formuler ses vœux pour le nouvel an, mais également d’annoncer de nouvelles mesures dans le cadre de sa gestion du pays.

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Décembre 2019 à 09:24 | | 0 commentaire(s)|

Selon le journal "Kritik", la nouveauté cette année est que le chef de l’Etat fera face à des journalistes, triés sur le volet, pendant 90 minutes.



Les questions des citoyens seront également prises en compte à travers des micros-trottoirs et des questions posées via les réseaux sociaux. La politique, le social, l’économie, entre autres questions seront abordées, indique la même source.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos