Discours d'investiture: Le Président Bassirou Diomaye Faye promet de travailler" inlassablement" à la préservation de la paix et à la cohésion nationale

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Avril 2024

Le Président Bassirou Diomaye Faye a prêté serment ce mardi 2 avril promettant de travailler inlassablement à la préservation de la paix et à la cohésion nationale.



"Je garderai à l'esprit que notre ressource la plus précieuse demeure la stabilité de notre pays. Je mobiliserai les Sénégalais d'ici et de la diaspora autour d'un projet national fédérateur et orienté vers un futur serein", a déclaré le chef de l'Etat.







