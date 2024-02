Discours du Président Macky Sall : La présidentielle du 25 février reportée à une date ultérieure En attendant de vous livrer plus de détails, retenons que du Discours du Président Macky Sall, il ressort que la présidentielle du 25 février est reportée à une date ultérieure

Rédigé par leral.net le Samedi 3 Février 2024 à 15:22 | | 0 commentaire(s)|

Oui, dans son court message à la nation, au-delà des faits atterris à l'Assemblée, Macky Sall a annoncé l’abrogation du décret de convocation du corps électoral.



Pour rappel, en fin novembre, le gouvernement avait adopté, un ‘ »projet de décret portant convocation du corps électoral pour l’élection présidentielle du 25 février 2024’’. C’est lors du Conseil des ministres du mercredi, 29 novembre 2023.



Donc, même si c’est sans une durée fixée, la présidentielle du 25 février est reportée à une date ultérieure.



Macky Sall a par ailleurs annoncé et lancé l'appel à un dialogue national pour une élection libre et transparente



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook