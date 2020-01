Discours du Président Macky Sall: l'ambassadeur Cheikh Mansour Niass liste une note d'espoir ! Le premier serviteur du parti Rassemblement pour le peuple (RP), mouvance présidentielle, Serigne Mansour Niass n'a décelé que des points positifs et des notes d'espoir dans le discrours de fin d'année du chef de l'État. Du concept " Sénégal Zéro déchet " à l'accès univesel a l'électricité, principale cause de l'augmentation du prix, l'ambassadeur itinérant a peint un tableau fort élogieux des actions gouvernementales.



Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Janvier 2020 à 17:34

" En 8 ans, malgré la conjoncture mondiale et la pression des institutions financières internationales comme le Fonds monétaire international (FMI) ou la Banque Mondiale (BM), le Président Macky Sall a maintenu le cap. En plus des investissements majeurs comme le pôle urbain de Diamniadio, le Train Express R egional ( TER), le prix des denrées de premières nécessité n'a connu aucune hausse, une première dans l'histoire politique du Sénégal ", argumente le guide religieux et membre de la coalition Benno Bokk Yakaar.



" Programme 0 déchet "



Sur le programme " Zéro déchet ", Serigne Mansour Niass exhorte les populations à se mobiliser en masse, car le premier aspect de l'émergence est l'environnement et la viabilité du cadre de vie. " Nous devons nous mobiliser pour répondre à l'appel du chef de l'État, aujourd'hui si tout le monde chante le Rwanda, c'est grâce à sa propreté. Ce ne sont pas des extraterrestres qui ont réalisé ces actions, ce sont des humains comme nous, donc nous pouvons le faire ici au Sénégal. Et c'est l'heure. "



Convoquant son expérience de grand voyageur dans les pays de la sous- région et ceux d'Afrique en général, Serigne Mansour Niass affirme que notre stabilité énergétique est enviée partout et que beaucoup de peuples payerait plus que nous pour avoir de l'électricité à temps plein.



" Nous n'allons pas citer de nom mais dans certains pays de la sous-région, on reste des heures et même des jours sans avoir du courant, Dieu merci, au Sénégal, nous en avons à temps plein. Même si nous nous plaignons de l'augmentation du prix, il faut retenir que ce n'est qu'une situation passagère car avec le pétrole et le gaz que nous allons extraire de notre sol, la situation s'améliorera. "



En phase avec les raisons évoquées par l'Etat, à savoir la démocratisation de l'accès à l'électricité même pour les zones les plus reculées du pays, base de l'augmentation, le leader politique conclut qu'avec ce discours, il y a des notes d'espoir.

