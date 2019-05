Discret depuis la fin de l’élection présidentielle : Revoilà Ousmane Sonko Il s’est fait très discret depuis la fin de l’élection présidentielle du 24 février dernier. Ousmane Sonko a notamment brillé par son absence à l’Assemblée nationale, samedi dernier lors du vote du projet de loi portant suppression du poste de Premier ministre.

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Mai 2019 à 10:56 | | 0 commentaire(s)|

Le candidat arrivé troisième aux dernières joutes électorales, n’était pas présent, non plus, jeudi, à l’hôtel Ngor Diarama, lors de la présentation des termes de référence, par Aly Ngouille Ndiaye, en vue du dialogue national fixé au 28 mai prochain.



Mais le leader de Pastef/Les patriotes, a refait surface, hier, à la cérémonie de dédicace du livre "Sonko : Trajectoire, parcours et discours de l'espoir" du journaliste Ababacar Sadikh Top qui lui est consacré, selon Vox Populi. Sonko a encore pris son monde à revers, annonçant qu’il est un grand fan de Bob Marley et aime bien les chiens.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos