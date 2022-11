Discrimination sur l’obtention de la carte d’identité Cedeao: les assurance de Antoine Diome

En commission et en plénière, les députés ont interpellé le ministre de l’Intérieur sur les difficultés d'obtention de carte d'identité pour les citoyens portant des patronymes partagés avec les populations d'autres pays de la sous-région. Il s’agit entre autres noms de familles Ba, Diallo, Baldé, Barry etc..



Ainsi, mentionne L'A, le ministre de l’Intérieur a dit avoir pris des dispositions pour que les personnes concernées ne soient plus dans l'obligation de produire un certificat de nationalité pour se faire établir une pièce d'identité.