Disparition de 80 kg de cocaïne: Abdoulaye Daouda Diallo dément

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Juillet 2019 à 11:06 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre des Finances et du Budget était hier, au Port autonome de Dakar pour constater le travail de la Douane qui a saisi, entre mercredi et samedi derniers, 1036 kilogrammes de cocaïne. Abdoulaye Daouda Diallo a, par l’occasion, catégoriquement démenti les informations faisant état de la disparition de 80 kilos de cocaïne.



“C’est une mauvaise information. Aujourd’hui, la marchandise saisie est sous surveillance de trois forces en même temps. C’est-à-dire la Douane qui a saisi la marchandise, la Police et la Gendarmerie”, rassure-t-il dans les colonnes de Libération.

