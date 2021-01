Disparition de Diary Sow : La piste criminelle écartée

Cela fait déjà 8 jours que Diary Sow, meilleure élève du Sénégal (2018 et 2019) et pensionnaire du Lycée Louis Le Grand a disparu. Une enquête a été ouverte pour la retrouver. A cet effet, Amadou Diallo et El Hadji Maguette Sèye, respectivement consul et ambassadeur du Sénégal à Paris ont, ce lundi, fait face à la presse pour faire le point relatif aux recherches qui sont entamées depuis lors. Ces deux autorités, après avoir annoncé la poursuite des investigations, ont salué la disponibilité des services de police française avec qui ils disent être régulièrement en contact.







Mieux, ils indiquent même que le ministre de l’Intérieur Français est très impliqué dans cette affaire. Même si l’inquiétude a atteint son paroxysme chez les sénégalais, les nouvelles données par les autorités sénégalaises sont rassurantes. « La bonne nouvelle c’est que toutes les remontées d’informations que nous avons, tant au niveau des centres d’informations que des sapeurs-pompiers nous donnent aucune information. Il n’y a pas encore de danger sur sa vie au stade où nous parlons. On ne va pas rentrer dans les détails de l’enquête mais, il y a beaucoup de choses qui nous rassurent. Ce n’est pas une piste criminelle qui est privilégiée », a expliqué le Consul du Sénégal à Paris. Avant d’ajouter : « Le comité se réunira tous les jours pour apprécier l’évolution du dossier et rendre compte. Ce sont des enquêtes et on ne peut pas tout dire. Toutes les pistes seront explorées. Aujourd’hui, tous les pays de l’espace Schengen sont avertis, par rapport à l’absence de Diary Sow ».

Source : https://www.exclusif.net/Disparition-de-Diary-Sow-...