Disparition de Serigne Sidy Mokhtar, ziarra omarienne… Absence remarquée de Marième Faye Sall

Présente aux côtés du chef de l’Etat lors de ses déplacements dans les foyers religieux du pays, l’absence de Marième Faye Sall lors du décès de Serigne Sidy Mokhtar Mbacké intrigue beaucoup de Sénégalais.



Personne ne l’a vue nulle part alors qu’elle ne rate jamais des occasions pareilles pour partager la douleur des familles éplorées. Et très souvent, elle ravit la vedette à son mari de président, tellement les griots et autres politiciens ne tarissent pas d’éloges à son égard. Mais cette absence remarquée aux funérailles du guide religieux s’expliquerait par un séjour à l’étranger.



En effet, nous avons appris de sources sûres que «la reine mère» était en voyage et n’est arrivée qu’hier dans la capitale sénégalaise. Et connaissant sa «piété» et son dévouement à la religion, nous gageons qu’elle va se précipiter dans la cité de Bamba pour présenter ses condoléances au nouveau khalife, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.



A l’occasion de la cérémonie d’ouverture de la Ziarra Omarienne de Louga aussi, la Première dame avait disparu des radars, poussant même son époux à dire, selon des journaux en ligne, «lima dalone daw douma dal rène, Marième Faye…».









Walfaquotidien