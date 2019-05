Disparition de Sidy Lamine Niasse: une procédure de succession devant le juge civil On s’y attendait, on y va tout droit. La succession de Sidy Lamine risque de ne pas être de tout repos. En effet, juste après le décès de l’ex-patron du groupe Walfadjri, deux camps s’étaient opposés. Celui de la famille, dirigé par son fils Cheikh Niasse et l’autre, sous la coupole de son frère Ahmed Khalifa Niasse, avec un autre fils de Sidy Lamine Niasse. Selon "Les Echos", le second groupe a initié une procédure de succession pendante devant le juge civil. Une affaire qui sera d’ailleurs bientôt enrôlée, croit savoir le journal

