Disparition du khalife de Mpal : Ousmane Sonko rend hommage à El Hadji Lamine Ngom Le leader de Pastef, Ousmane Sonko a tenu à rendre hommage au défunt Khalife de Mpal, El Hadji Lamine Ngom, décédé, vendredi, à l’hôpital Principal de Dakar. Voici son message.

Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Février 2020 à 10:59 | | 0 commentaire(s)|

"Avec la disparition de Serigne Lamine Ngom de Mpal, Khalife général de Mame Rawane Ngom, je viens de perdre un guide et un grand père.

L'homme, connu pour avoir dédié toute sa vie à l'islam et ses enseignements, était un oncle paternel de ma mère et m'a témoigné beaucoup d'égards.

Il y a juste un mois je démarrais ma tournée Saint-Louisienne par l'étape de Mpal. Malgré la maladie qui l'avait beaucoup affaibli, le vieil homme avait tenu à me recevoir et avait fait l'effort de sortir de son alitement pour passer un moment avec moi. Je formule mes prières et sollicite les vôtres pour le salut éternel de son âme.

Que la miséricorde et le pardon de Dieu soient ses compagnons dans sa nouvelle demeure".



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos