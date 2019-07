Disputes à l’hémicycle: Malick Gaye accuse la parité

Rédigé par leral.net le Lundi 1 Juillet 2019 à 11:20 | | 0 commentaire(s)|

Le climat était tendu à l’hémicycle, lors du vote de la Loi de Finances rectificative 2019, hier. Des députés se sont injuriés. Une situation que le député Malick Guèye reproche à la parité. En effet, le député du Grand parti a accusé les femmes d’être à l’origine de cette dispute de borne-fontaine. Et, il indexe la parité d’avoir donné ce pouvoir aux femmes.



« C’est à cause de la parité. La loi sur la parité est catastrophique... », il ne terminera pas la phrase, attaqué qu'il est de toutes parts par les femmes députés, qui l’ont traité de tous les noms d’oiseaux.



Invité à retirer ses propos, il a dit niet. « C’est une loi qu’il faut reformer, c’est ma conviction », ajoute le député avant de terminer son temps de parole sous les huées des parlementaires femmes.











Les Echos

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos