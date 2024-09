Dissolution de Benno Bokk Yakaar : Macky Sall clôt plus d’une décennie d’alliance politique

« De nombreux camarades nous exhortent à une réévaluation, à une réorganisation, afin de mieux relever les défis actuels. Beaucoup se questionnent sur la pertinence de maintenir BBY sous sa forme actuelle et de continuer comme avant. Même si cette opinion n'est pas unanime, il est clair que nous devons aller au-delà de BBY et embrasser un nouveau cadre plus adapté à nos impératifs présents », a affirmé Macky Sall.



Cette décision survient dans le sillage de la perte du pouvoir. « Le 24 mars 2024, le Sénégal a entamé un nouveau chapitre politique, avec l’avènement de la troisième alternance démocratique de son histoire. Ce changement a porté un nouveau régime à la tête du pays. Pourtant, BBY, notre coalition, a servi la nation pendant plus de 12 ans, accomplissant des victoires politiques sans précédent, quelles que soient les élections ou les circonstances. Il est désormais temps d’ouvrir une nouvelle page », a-t-il précisé.



Macky Sall a également exprimé sa profonde gratitude envers tous ceux qui ont contribué au succès de BBY. « Je remercie sincèrement tous ceux qui nous ont accompagnés dans ce parcours historique, en particulier les leaders, les chefs de partis, les membres de la diaspora et toutes les forces vives qui ont soutenu notre alliance. »



Le président n’a pas manqué de rendre un hommage particulier à Moustapha Niasse, pour son rôle clé au sein de la coalition, tout en réitérant sa fierté d’avoir servi le Sénégal à travers BBY.



« À chacun de vous, je réitère mon amitié et ma fierté d’avoir œuvré avec vous au service de notre pays et de son peuple. »









Avec Enqueteplus.com