Dissolution de l’APR : La réponse de Pape Malick Ndour à Waly Diouf Bodian

La récente déclaration de Waly Diouf Bodian sur la nécessité de dissoudre l’Alliance pour la République (APR), continue de faire réagir. Après avoir affirmé que l’APR devait disparaître en raison de son implication présumée dans des actes criminels et de son manque de pertinence dans le paysage politique actuel, il a essuyé une réponse cinglante de Pape Malick Ndour, qui rejette fermement ses propos.



Dans une interview accordée à "L’Observateur" et publiée ce mardi, Pape Malick Ndour a dénoncé ce qu’il considère comme une tentative de diversion de la part de Waly Diouf Bodian. Selon lui, ce dernier « tente à chaque occasion, de détourner l’attention du débat sérieux, en multipliant des déclarations fracassantes, souvent dénuées de toute consistance intellectuelle ».



Le ministre a balayé d’un revers de main l’hypothèse d’une dissolution de l’APR, qu’il qualifie de pure fiction : « Cette dissolution n’existe que dans ses rêves ». Pour Pape Malick Ndour, il serait bien plus pertinent que Waly Diouf Bodiang se concentre sur les enjeux économiques majeurs du pays, notamment la situation préoccupante du Port autonome de Dakar, qu’il dirige actuellement.



Il rappelle que selon les derniers rapports de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), le port connaît un recul significatif de son activité. « Ce phénomène, loin d’être anodin, a des répercussions directes sur l’économie nationale, notamment sur les exportations et le recouvrement des recettes douanières », a-t-il souligné.



Accusant Waly Diouf Bodian de gestion chaotique, Pape Malick Ndour estime que ce dernier ferait mieux de se concentrer sur la relance du port plutôt que de faire des « affirmations sans fondement » sur l’avenir de l’APR. « Plutôt que de se perdre dans des polémiques stériles, il serait plus constructif qu’il se penche sur ces problématiques réelles, qui nécessitent une gestion sérieuse et rigoureuse de sa part », a-t-il ajouté.













