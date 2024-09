Dissolution de la Société générale Afrique centrale et de l’Est: Mareme Mbaye Ndiaye mandatée pour diriger l’opération

Rédigé par leral.net le Samedi 7 Septembre 2024 à 11:29 | | 0 commentaire(s)|

Près d’un mois après la dissolution de la Société générale Afrique centrale et de l’Est (Sgace), le groupe bancaire français a désigné Mareme Mbaye Ndiaye «en qualité de mandataire chargée» de superviser cette dissolution, informe la banque dans une note publiée dans le quotidien Cameroon Tribune. Jusque-là, Mme Ndiaye occupe la fonction de directrice régionale Afrique centrale et de l’est de la Société générale depuis 2021.



Titulaire d’un master en science management en économie financière de l’école des Hautes études commerciales (Hec) de Montréal, Mareme Mbaye Ndiaye bénéficie d’une expérience de 20 ans dans le domaine de la finance, notamment au sein du groupe Ecobank.



Elle y a occupé des fonctions au service de la clientèle entreprises chez Ecobank Sénégal, avant de devenir Directrice générale d’Ecobank Gambie, Directrice générale d’Ecobank Rwanda, puis directrice de cabinet du Directeur général du Groupe Ecobank. En décembre 2018, elle rejoint le groupe Société générale en tant que directrice générale de Société générale Cameroun, avant d’être nommée en juin 2021 Directrice régionale Afrique centrale et de l’est.

Bes Bi



Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook