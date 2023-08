Dissolution du parti Pastef : les deux voies qui s’offrent à Sonko pour revenir dans le jeu politique.

Après la dissolution de son parti Pastef par le président Macky Sall, Ousmane Sonko a deux voies pour revenir dans le jeu politique. La première possibilité, c’est d’attaquer le décret de dissolution de son parti devant la chambre administrative de la cour suprême. Là, s’il obtient gain de cause, le décret sera sans doute annulé et la décision de justice s’impose à tous. « Si la cour suprême leur donne raison, le parti Pastef va revenir dans la l’arène politique. Et ce n’est pas la première fois dans l’histoire politique du Sénégal parce qu’on a vu le parti PAI qui avait été dissous après les événements de Saint Louis par le président Mamadou Dia le 01 Août 1960 être réhabilité. Ce qui s’est passé ensuite, c’est que le président Senghor a pris la loi d’amnistie, la loi autorisant les quatre courants de pensée, et le PAI qui était dans la clandestinité est revenu à la vie politique », soutient Ababacar Fall du Gradec.



La deuxième possibilité dépend de la volonté du président qui dans le cadre d’une éventuelle décrispation de l’atmosphère politique prend la décision de réhabiliter le Pastef. Dans les deux cas, il n’y a pas de procédures prévues en la matière », laisse entendre l’expert. Pour rappel, les membres et responsables du parti Pastef se sont mobilisés pour la réhabilitation immédiate de leur parti à seulement quelques mois de l’élection présidentielle de 2024.

Rewmi