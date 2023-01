Distinction pour l’armée sénégalaise: Le Général Cheikh Wade, CEMGA, élevé à la Dignité de Grand-Officier

L’information a été partagée par la Direction de l'information et des relations publiques des Armées sénégalaises (Dirpa) qui ajoute « Les Armées lui présentent leurs chaleureuses félicitations. »



La veille, le jeudi 2- janvier, ce fut la « Fête des retraités de l'année 2022 ». au Quartier Dial Diop, àm le CEMGA a rendu hommage à 20 officiers (colonels et lieutenants-colonels) atteints par la limite d'âge de leur grade en 2022.



Ils totalisent, chacun, entre 36 et 40 ans au service de la Nation.Une cérémonie dans la pure tradition d'esprit de corps et de solidarité de notre institution.

Moment de vive émotion pour les nouveaux retraités mais aussi pour leurs camarades en activité réunis a cette occasion.