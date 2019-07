Distribution de moustiquaires à Khar Yalla: Les populations dénoncent un déséquilibre

La distribution de moustiquaires imprégnées connaît des difficultés. Certains demandeurs, se retrouvant avec moins de moustiquaires, contestent et soupçonnent un détournement. D’après eux, le nombre de moustiquaires à recevoir, inscrit sur le coupon de réception est supérieur au nombre reçu.



Mais les agents chargés de la distribution, se défendant, précisent qu’ils ont effectué l’opération conformément aux instructions reçues du Préfet et du district sanitaire Nabil Choucair.









Leral

