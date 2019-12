Distribution de produits périmés aux enfants : La coordonnatrice de l’Ong Gazelle arrêté par la gendarmerie

La coordonnatrice de l’Ong Gazelle, reproché d’avoir la distribution de produits périmés à des enfants a été interpellée par la gendarmerie. Après une dénonciation de Gabrielle Samb, vivant en France, elle a été auditionnée et relaxée. Ainsi, les produits distribués aux enfants ont été confisqués.



« Lorsque, nous étions en France, elle avait donné de jolis cadeaux aux enfants de ce pays. Puis, nous sommes venus au Sénégal avec de grandes stars comme Patrick Mboma, Amara Simba. Mais, j’ai vu que les produits, distribués étaient périmés 2018. Cela m'a fait mal. Je me suis dit que je ne participerais pas à cela. Je l'ai signalé au procureur et au commandant de la brigade de gendarmerie de Somone», a-t-elle raconté sur les ondes de la Rfm.



